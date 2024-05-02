يافعة من السويداء تتجاوز إعاقتها السمعية بموهبة الرسم

السويداء-سانا

تجاوزت اليافعة شهد الحلح من محافظة السويداء إعاقتها السمعية بإرادتها وإصرارها على صقل وتطوير موهبتها بالرسم عبر أعمال فنية لاقت إعجاب كل من شاهدها.

موهبة شهد 15 عاماً الطالبة في معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بالسويداء ظهرت بحسب والدتها براءة الحلح بعمر 4 سنوات وتم تطويرها في ظل الدعم والاهتمام بها سواء من المعهد أو الأسرة.

وبينت براءة خلال حديثها لسانا الشبابية أن ابنتها نجحت بإقامة أول معارضها قبل 4 سنوات في المركز الثقافي في بلدة ملح وكذلك معرض خلال العام الحالي في المركز الثقافي بمدينة السويداء ما يحفزها بشكل أكبر لمواصلة الرسم والتميز في هذا المجال.

ووفقاً لما عبرت عنه شهد لمراسل سانا بلغة الإشارة من خلال المدربة بالمعهد هزار أبو فخر فإنها تحب تجسيد كل ما يجول في خواطرها وأفكارها بلوحات فنية وخصوصا المناظر الطبيعية والرسوم المتحركة واستخدام قلم الرصاص مبينة أنها تجد بالرسم وسيلة لتفريغ طاقتها والتعبير عن حالتها النفسية تماشياً مع وجود موهبة لديها بالرقص.

وبحسب المشرفة الفنية في معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بالسويداء ردينة المصري فإن شهد تملك موهبة واضحة تم التعرف عليها من خلال الأعمال التي رسمتها قبيل دخولها للمعهد ومن خلال تواجدها فيه للعام الدراسي الحالي بحيث تابعتها أكاديميا كمشرفة وقدمت لها كل ما يلزم لصقل ما لديها وتحقيق أحلامها منوهة بوجود حس فني وذوق بالعمل لديها ورسم يجمع بين الواقع والخيال وكل ما تراه جميلاً.

وبحسب مديرة معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بالسويداء أماني زيتونة فإن شهد موهبة من مواهب متعددة في المعهد ورغم أنها بدأت فيه خلال العام الدراسي الحالي لكنها نجحت بفضل ما تمتلكه من لفت نظر الجميع إليها وصقلت ما لديها بطريقة جميلة وتم دعمها في معرضها الخاص الأخير كما سيكون لها نصيب كبير في معرض المعهد المقرر إقامته الشهر الحالي كونها متميزة.

عمر الطويل

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