تأجيل امتحان التربية الدينية في محافظة السويداء فقط إلى موعد يحدد لاحقاً

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الثانوية العامة المقرر يوم غد الإثنين، في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقالت الوزارة في تصريح لـ سانا: “حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة، وكوادرنا التعليمية التي تبقى دوماً في مقدمة الأولويات، ونظراً للأحداث المؤسفة التي تشهدها محافظة السويداء، قررت الوزارة تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر يوم غد الإثنين الواقع في الـ 14 من تموز 2025، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً”.

وأكدت الوزارة أن باقي الامتحانات في المحافظة ستُستكمَل وفق البرامج المعلن عنها مسبقاً دون أي تعديل، مشددة على التزامها الكامل بتأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.