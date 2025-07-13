اتفاقية لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف في سوريا

دمشق-سانا

وقعت وزارة الزراعة السورية اليوم، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف في سوريا.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد في مبنى الوزارة إلى تقديم دعم موجه إلى المجتمعات الزراعية المتأثرة بالجفاف، والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة الأثر الفوري له، وحماية سبل العيش في المناطق الريفية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

مساعدة 33 ألف مزارع:

ونصت الاتفاقية على تنفيذ تدخلين متكاملين بناء على تقييم الاحتياجات، وإمكانية التنفيذ من الناحية التشغيلية، ستشمل نحو 33 ألف مزارع، حيث سيتم في التدخل الأول تقديم دعم مالي زراعي موجه للمزارعين المتضررين من الجفاف في محافظات (الحسكة – حلب – إدلب – حماة – حمص – درعا)، وسيكون تقديم المساعدة على مدى دورتين إلى ثلاث دورات، وذلك حسب شدة الجفاف وهشاشة أوضاع الأسر المتضررة.

أما التدخل الثاني فسيقدم البرنامج مساعدات غذائية طارئة للمزارعين المتضررين من الجفاف في محافظتي (الرقة – دير الزور)، من خلال حصص غذائية شهرية توزع من شهر آب وحتى كانون الأول الجاري، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية، والتخفيف من آثار خسارة المحاصيل.

“تعزيز صمود المزارعين”

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد الوزير بدر في تصريح للصحفيين، أهمية تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمات الأممية، وتقديم المساعدات لجميع المزارعين وتعزيز صمودهم، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من الجفاف إلى الحرائق، وتدمير البنية التحتية والخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب النظام البائد.

بدورها، أكدت المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد، الدعم النقدي لتوفير المرونة للمزارعين لشراء احتياجاتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود في المناطق التي تأثرت بالجفاف، وقدرتهم على الاستثمار في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعد جزءاً من التدخلات التي تقوم بها المنظمة كدعم قطاع الري، ومشاريع تهدف لدعم الفلاحين، وذلك لتلبية المنتجات الزراعية واحتياجات السوق المحلية، وإمكانية تصديرها للخارج.