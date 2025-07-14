العلاقات الاقتصادية السورية – الأردنية.. تعاون مثمر ومرحلة جديدة من الشراكة

دمشق-سانا

في إطار الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والأردن، شهد العام الحالي 2025 سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية بين الجهات المعنية في البلدين، تُوِّجت اليوم بانعقاد أعمال “اللجنة الفنية الاقتصادية‑التجارية السورية ‑ الأردنية المشتركة” في عمّان.

ويأتي هذا الحراك المتزايد في التعاون الثنائي في سياق مرحلة جديدة تعيشها سوريا بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، ما أسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية نحو مستويات أفضل، بما انعكس بشكل ملموس على حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة النقل والعبور وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

التعاون بين سوريا والأردن تسارع بشكل ملموس خلال العام الجاري، وشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز المحطات، وخاصة الاتفاقات المبرمة في حركة التجارة والنقل، وخطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق التنمية المشتركة، وكان من أهم تلك المحطات:

اجتماع عمان اليوم 14 تموز 2025

حيث بدأت اليوم في العاصمة الأردنية أعمال “اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية -الأردنية المشتركة” التي يترأسها من الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ومن الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.

وأكد الجانبان حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، وتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، كما شددا على أهمية توسيع آفاق الشراكة بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار في كلا البلدين.

تعزيز البنية التحتية للنقل

وعقد اجتماع اللجنة الفنية السورية – الأردنية للنقل البري يومي الـ 25 والـ 26 من حزيران 2025 في عمّان بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك في قطاع النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين، وإزالة أية معوقات تواجه هذا القطاع، وتم حينها اعتماد رسوم عبور موحدة بنسبة 2 بالمئة في كلا البلدين، بدلاً من 5 بالمئة سابقاً، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل لتعزيز حركة الركاب والبضائع.

ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد الشاحنات التي دخلت الأراضي السورية من الأردن من ال16 من كانون الأول 2024 وحتى ال2 من تموز الجاري نحو 31434 شاحنة، وتصدر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديراً إلى سوريا بنحو 17535 شاحنة محملة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، يليه القطاع الزراعي الذي صدر 2323 شاحنة، ثم القطاع الصناعي بـ 2289 شاحنة، وجاء رابعاً القطاع الغذائي بـ 1265 شاحنة.

ووصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن للفترة نفسها 77632 شاحنة.

تفعيل حركة الحدود واللوجستيات

وتسهيلاً للتبادل التجاري بين الطرفين قررت وزارة الداخلية الأردنية إبقاء “معبر نصيب –جابر” مفتوحاً على مدار اليوم (24 ساعة)، إلى جانب خطوات فنية مشتركة.

وأشار تقرير الجمارك الأردنية إلى ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60366 مليون دينار، ليصل إلى 88654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28288 مليون دينار.

مذكرة تفاهم ومجلس تنسيق أعلى

وفي الـ 29 من أيار2025 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “غرفة تجارة دمشق” و”غرفة صناعة الأردن” بهدف لتوسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

كما أقرّ المجلس الأعلى للتنسيق في ال18 من أيار 2025، إطاراً عاماً لتعزيز التعاون الحكومي عبر مجلس وزراء يضم وزارات التجارة والطاقة والنقل والصحة والزراعة والمياه وغيرها من الجانبين، بالإضافة إلى خطة عمل لصياغة خارطة طريق تعاونية في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والنقل والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي وصناعات الأغذية، تم خلالها الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال ولجان قطاعية مشتركة.

مجالات تعاون إضافية

كما شمل التعاون الاقتصادي السوري الأردني مجالي الطاقة والمياه، حيث عقدت جلسات فنية مشتركة بداية تموز الجاري لمناقشة حصص المياه في نهر اليرموك وتحديث الاتفاقات المتعلقة بالمياه والطاقة ضمن اللجنة الفنية المشتركة.

وشمل التعاون مجال الإدارة المحلية، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون الإداري والخدمات البلدية وتبادل الخبرات في الـ /4/ من تموز، بحضور محافظي دمشق وريفها ومحافظ عمّان، مع التأكيد على تفعيل دور غرف التجارة في دعم التبادل الزراعي والصناعي.