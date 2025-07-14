وزيرا التربية والأوقاف يتفقدان امتحانات الشهادة الثانوية الشرعية بدمشق

دمشق-سانا

تفقد وزيرا التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، والأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الشرعية في عدد من مدارس دمشق.

واطّلع الوزيران على سير الامتحانات ومدى التزام المراكز بالتعليمات الوزارية، حيث أكد وزير التربية على ضرورة تعويض أي تأخير يطرأ في تسليم الأوراق، بإعطاء الطلاب وقت إضافي في نهاية المادة.

وأوضح الوزير تركو أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الدقيقة المتعلقة بالأسئلة الامتحانية والتصحيح، والنتائج لضمان سير العملية الامتحانية بدقة ونزاهة.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية العامة والشرعية لدورة 2025 بدأت أمس الأول، متقدماً لها 344,582 طالباً وطالبةً، موزعين على 1582 مركزاً في جميع المحافظات.

وتستمرّ الامتحانات لغاية الـ 31 من تموز الجاري للفرع الأدبي، والـ 3 من آب القادم للفرع العلمي، والـ 4 منه للثانوية الشرعية.