عبد المولى يؤكد أهمية السلام والاستقرار في سوريا

نيويورك-سانا

أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى أهمية الاستقرار والسلام في سوريا من أجل التعافي وإعادة الإعمار.

وفي تدوينة نشرها اليوم على صفحته في منصة “إكس” قال عبد المولى: “يحتاج السوريون بشدة إلى الاستقرار والسلام والوحدة من أجل التعافي وإعادة البناء”، معرباً عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في السويداء.

ودعا عبد المولى إلى التهدئة وحماية أمن وسلامة المدنيين في جميع الأحوال.

وشهدت السويداء خلال الساعات الماضية اشتباكات بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس في مدينة السويداء، على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً ونحو 100 جريح في حصيلة أولية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن وحدات من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق المتأثرة لفض الاشتباكات وحماية الأهالي واستعادة الاستقرار.

وارتقى شهداء من قوات الجيش العربي السوري أثناء انتشارهم، لإيقاف الاشتباكات بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس، مشددة على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.