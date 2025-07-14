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التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين من وزارة الاقتصاد بسبب مشاركتهم الثورية وتدعوهم للعودة

2025-07-14

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، أسماء عدد من العاملين المفصولين تعسفياً من وزارة الاقتصاد والصناعة (الإدارة العامة للتجارة الداخلية)، وذلك في إطار استكمال العمل على ملف العاملين المفصولين تعسفياً، بسبب مواقفهم، ومشاركتهم الثورية.

وطلبت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم، من العاملين المفصولين الواردة أسماؤهم في الإعلان، مراجعة الجهات المحدَّدة لإعادتهم إلى العمل، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق العمل المستمر على معالجة أوضاع المفصولين وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر باقي الأسماء تباعاً في الأيام القليلة القادمة.

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