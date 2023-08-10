انطلاق شعلة الأولمبياد الخاص السوري من معبر مدينة القنيطرة المحررة

القنيطرة-سانا

انطلقت من معبر مدينة القنيطرة المحررة اليوم شعلة الأولمبياد الخاص ضمن فعاليات الدورة المحلية السادسة للأولمبياد الخاص السوري، بمشاركة عدد من اللاعبين من كل المحافظات.

وتحدث عدد من الرياضيين المشاركين في إيقاد الشعلة عن رمزية انطلاقها من هذه البقعة التي لها وقع خاص في قلوب السوريين، مؤكدين أن مشاركتهم عربون محبة ووفاء لأهلنا الصامدين في قرى الجولان السوري المحتل، ورسالة تحد للعدو الصهيوني بأننا متمسكون بحقنا في تحرير كامل ترابنا.

حضر حفل إطلاق الشعلة التي ستنقل إلى مدينة دير عطية بريف دمشق فعاليات رسمية ورياضية وأهلية من أبناء محافظة القنيطرة.

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