الدفاع الروسية: القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كوبيانسك وتقضي على 700 جندي أوكراني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات هجومية تابعة لمجموعة القوات الروسية الغربية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة، جراء عمليات هجومية على محور كوبيانسك في خاركوف، كما تم القضاء على نحو 700 من الجنود الأوكرانيين على عدة محاور خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية صدت سبع هجمات أوكرانية مضادة على محور كوبيانسك، وتجاوزت خسائر قوات كييف 55 جندياً في هذا المحور.

كما جاء في البيان حول حصيلة العمليات القتالية:

على محور دونيتسك…

صدت القوات الروسية وحدات من قوات الجيش الأوكراني، وبلغت خسائره على هذا المحور أكثر من 290 فرداً بين قتيل وجريح.

على محور زابوروجيه…

قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 125 جندياً أوكرانياً.

على محور كراسني ليمان…

قضت القوات الروسية على 60 جندياً.

على محوري جنوب دونيتسك وخيرسون…

تم صد هجومين أوكرانيين، وقتل أكثر من 160 جندياً أوكرانياً.

ووفق البيان تمت إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 146 منطقة، وتدمير مستودع ذخيرة، وموقعي قيادة لقوات كييف في دونيتسك، واعتراض 5 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وأوراغان، وإسقاط 38 طائرة أوكرانية دون طيار.

وتم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 458 طائرة حربية و245 مروحية و5638 طائرة دون طيار و428 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و11216 دبابة ومدرعة أخرى و1114 راجمة صواريخ و5837 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12165 مركبة عسكرية خاصة.

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