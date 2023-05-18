الجعفري: منتدى قازان نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي

موسكو-سانا

أكد السفير السوري لدى روسيا الدكتور بشار الجعفري أن المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (روسيا والعالم الإسلامي.. منتدى قازان) فرصة كبيرة للتوحد ومقاومة السياسة الغربية.

وقال الجعفري في تصريح لوكالة سبوتنيك على هامش المنتدى: “إن منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي، حيث يمكن للأطراف تعزيز التعاون على أساس الأهداف والمصالح المشتركة”.

وأضاف الجعفري: “بالنسبة للعقوبات ضد روسيا فسيكون من الخطأ تسمية مثل هذه الإجراءات بأنها عقوبات لأنها من وجهة نظر القانون الدولي هي إجراءات اقتصادية قاسية أحادية غير شرعية”.

وتابع الجعفري: “كل الأعمال التي تقوم بها أوروبا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام ذات طبيعة سياسية، ورغم أنها اقتصادية لكنها تحتوي على دوافع سياسية، وهدف الغرب هو الضغط على السياسة الروسية لتحقيق تنازلات تخدم المصالح الغربية فقط، وهذه حقيقة معروفة جيداً وهذا الأمر حصل مع سورية”.

وأكد الجعفري أن هذا المنتدى يعد فرصة عظيمة للتوحد ومعارضة السياسة الغربية فضلاً عن توفير شكل جديد للتفاعل حيث لا يوجد مكان لمثل هذه العقوبات الغربية.

ولفت الجعفري إلى أن مشاركة سورية في المنتدى هي شكل تعاوني وتضامني مع روسيا باعتبار أن البلدين يعانيان من الإجراءات الغربية نفسها.

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