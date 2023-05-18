بريطانيا ترسل المزيد من المعدات العسكرية للنظام الأوكراني

لندن-سانا

أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي أن بلاده سلمت نظام كييف بطاريات مدفعية ذاتية الحركة وناقلات جند مدرعة ومصفحات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن هيبي قوله في إفادة رداً على سؤال حول توريد السلاح لأوكرانيا: إنه تم نقل دبابات تشالنجر 2 التي وعدت بها كييف والمدافع ذاتية الدفع (أي اس 90)، وناقلات الجند المدرعة (بلودوك و سبارتان) و(ستورم) و(ام 113) إلى أوكرانيا، إضافة إلى العربات المصفحة من طراز”ولفوند” و”ماستيف” وغيرها.

وأضاف: تم أيضاً تسليم المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية للجانب الأوكراني.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس ونائبته أنابيل غولدي أكدا في وقت سابق أن بريطانيا زودت أوكرانيا بدبابات “تشالنجر 2” وأكثر من 300 عربة مدرعة من احتياطياتها، ومن مصادر أخرى إضافة إلى صواريخ “ستورم شادو” بعيدة المدى، وهو الأمر الذي اعتبرته موسكو محاولة جديدة لتأجيج الصراع في أوكرانيا والتسبب بوقوع المزيد من الضحايا.

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