بدء عمليات حصاد واستلام محصول القمح في ريف إدلب المحرر

حماة-سانا

بدأ فلاحو محافظة إدلب عمليات حصاد محصول القمح في مختلف الدوائر الزراعية الواقعة في الريف المحرر.

وأوضح مدير زراعة إدلب المهندس يوسف قاسم في تصريح لمراسل سانا أن اللجنة الزراعية بالمحافظة حددت مركزين لاستلام القمح من الفلاحين، الأول في مدينة خان شيخون، والثاني في بلدة أبو الظهور بالريف المحرر، مبيناً أن عمليات استلام المحصول بدأت اليوم، وتستمر حتى انتهاء موسم الحصاد.

ولفت إلى أن المديرية توقعت إنتاج نحو 17 ألف طن قمح من المساحات المزروعة والقابلة للحصاد هذا الموسم معظمها بعل، مشيراً إلى أن اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة قررت منح 5 ليترات مازوت مدعوم على كل طن من القمح يسلم لمركزي الحبوب.

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