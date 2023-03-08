جلسة حوار بين وفد من الأكاديميين والباحثين الروس والدبلوماسيين السوريين

دمشق-سانا

عقد المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم جلسة حوار بين وفد من الأكاديميين الروس والباحثين برئاسة فيتالي نعومكين رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية والدبلوماسيين السوريين، بخصوص العلاقات الثنائية السورية الروسية، والواقع السياسي والدولي، والآفاق المحتملة على ضوء المستجدات.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن نعومكين والباحثين في معهد الاستشراق عبروا عن رغبتهم بالاطلاع على آراء الدبلوماسيين السوريين وتبادل الدراسات مع نظرائهم من الأصدقاء السوريين، الأمر الذي يدعم صناع القرار في روسيا الاتحادية، ويساند الجهات الرسمية والشعبية في سورية في تعزيز الواقع الأمني والاقتصادي في مكافحة كل أشكال الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي.

حضر الجلسة مدير المعهد الدبلوماسي الدكتور عماد مصطفى، ومديرو إدارات في وزارة الخارجية والمغتربين، وعدد من الدبلوماسيين السوريين، وعن الجانب الروسي مجموعة من الباحثين من معهد الاستشراق الروسي الداعم لصناع القرار.

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