مجلس الشورى اليمني: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شاهد على وحشية الكيان الإسرائيلي

صنعاء-سانا

أدانت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى اليمني بشدة العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي في سورية، والذي تسبب في خروجه من الخدمة.

وأشارت اللجنة في اجتماعها اليوم إلى أن العدوان جريمة منظمة واعتداء سافر بحق الشعب السوري، بهدف منع وصول المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً، كما يعد شاهداً على وحشية الكيان الإسرائيلي، وانتهاكه السافر للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.

ولفتت اللجنة إلى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية يتحملون المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الاعتداءات السافرة والاستفزازية المتنافية مع ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة التي تنذر بالمزيد من الأعمال الإجرامية المهددة للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ومواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري المتضرر جراء الزلزال بكل السبل المتاحة.

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