بانياس اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عمانية في مسقط لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
2023-01-17
الجعفري يبحث مع كوزمين تطوير العلاقات الثقافية السورية الروسية
2023-01-17
الجعفري وفيرشينين: استمرار التعاون والتنسيق السوري الروسي
2023-01-16
سورية تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة نيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب
2023-01-16
وزير الزراعة يبحث مع وفد مصري تطوير التعاون المشترك
2023-01-16
سورية تدين استهداف الإدارة الأمريكية مجدداً القطاع الصحي وتطالب بتحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الممارسات العدائية
2023-01-16
الجعفري يبحث مع سفيرة قرغيزستان في روسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
2023-01-16
محليات
حادثا سير في محافظة طرطوس بسبب الضباب والأضرار مادية
2023-01-17
مجلس الشعب يتابع مناقشة وإقرار التعديلات على قانون الاستثمار الجديد
2023-01-17
مجلس الوزراء: تأمين مستلزمات الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والتشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل
2023-01-17
فرع السورية للحبوب ينهي أعمال الصيانة والتأهيل لصويمعة مركز الطواريج بريف القامشلي
2023-01-17
بمساهمة المجتمع المحلي.. تشغيل عشرة مقاسم إنترنت بالطاقة البديلة
2023-01-17
ممثلاً السيد الرئيس بشار الأسد… المهندس الهلال يشارك في مراسم تشييع جثمان محمد شعبان عزوز
2023-01-17
الانتهاء من أعمال صيانة جسر الرزة المعدني في بلدة قمحانة بحماة
2023-01-17
رياضة
لين المقداد.. يافعة من درعا تتألق في ألعاب القوى
2023-01-17
الفارس شادي غريب… اسم لمع في بطولات قفز الحواجز وانتزع ألقاب الجوائز الكبرى بمهارة عالية
2023-01-17
تشيلسي يعلن التعاقد مع مودريك
2023-01-17
نادي سالرنيتانا يقيل المدرب دافيدي نيكولا
2023-01-16
البريطاني نوري يتأهل للدور الثاني من بطولة أستراليا للتنس
2023-01-16
اختتام منافسات بطولة السويداء بكرة الطاولة للبراعم والواعدين
2023-01-16
بمشاركة 9 منتخبات… افتتاح البطولة العربية لرفع الأثقال بدمشق
2023-01-16
اقتصاد
الانتهاء من زراعة الحقول الإكثارية المتعاقد عليها بدرعا
2023-01-17
التجارة الداخلية تؤكد على التحقق من التزام الفعاليات بفواتير الشراء الحقيقية
2023-01-17
محروقات لـ سانا: تحسن تدريجي مستمر في كميات المازوت والبنزين الموزعة على المحافظات
2023-01-17
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا
2023-01-17
ارتفاع مستوى التضخم في سلوفاكيا
2023-01-17
زراعة نحو 90 ألف هكتار بمحصول القمح في حماة
2023-01-17
البتكوين تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
2023-01-17
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مجلس الشعب يتابع مناقشة وإقرار التعديلات على قانون الاستثمار الجديد
مجلس الوزراء: تأمين مستلزمات الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والتشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل
محروقات لـ سانا: تحسن تدريجي مستمر في كميات المازوت والبنزين الموزعة على المحافظات
ممثلاً السيد الرئيس بشار الأسد… المهندس الهلال يشارك في مراسم تشييع جثمان محمد شعبان عزوز
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
شويغو يتفقد مقراً للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
بانياس اليوم
2023-01-17
تصوير: غدير محمود
بانياس اليوم
2023-01-17
hadeil
سابق
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