لجنة شؤون الكنائس بفلسطين تطالب بحماية الوجود المسيحي بالقدس

القدس المحتلة-سانا

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين كنائس العالم باتخاذ موقف حازم وجدي، لإنقاذ الوجود الفلسطيني المسيحي، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، جراء تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته بتهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم.

ودعا رئيس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري في رسالة إلى كنائس العالم إلى التحرك الفوري، والضغط على حكوماتها لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، مشدداً على أن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، يستحقون أن يعيشوا حياة طبيعية وكريمة كباقي شعوب العالم دون قيود وحواجز، وعلى كنائس العالم أن تكون شريكة في إحقاق العدالة والسلام.

وحذر خوري من تداعيات تصاعد إرهاب المستوطنين تجاه الفلسطينيين، وخاصة في القدس المحتلة وتزايد اعتداءاتهم على أملاك الكنائس بحماية قوات الاحتلال واستيلائهم مطلع العام الجاري على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في حي سلوان بالقدس المحتلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومحاولاته تغيير الواقع التاريخي والجغرافي للمدينة المقدسة، بما يخالف الشرعيات والمواثيق الدولية.

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