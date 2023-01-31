بانياس اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة حول حادثة دوما المزعومة هدفه تبرير العدوان الغربي على سورية
2023-01-31
الغباش: الإجراءات القسرية تعوق استجابة القطاع الصحي بتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج
2023-01-30
انضمام 35 مناضلاً وأكاديمياً عربياً إلى الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية
2023-01-30
سورية تشارك في لقاء قادة الشرطة الشباب العالمي في نيودلهي
2023-01-30
سورية تشارك بأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية غداً ممثلة عن إقليم شرق المتوسط
2023-01-29
سورية ترفض التقرير المضلل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة دوما المزعومة
2023-01-28
الحملة الشعبية لرفع الحصار عن سورية: إعداد دراسة حول آثار الحصار تكون وثيقة تدين الإدارة الأمريكية
2023-01-27
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2023-01-31
توزيع 12 حقيبة مستلزمات تشغيلية بمنارة الدريكيش المجتمعية
2023-01-31
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 43 مم في حضر بالقنيطرة
2023-01-31
أجواء متقلبة وماطرة فوق أغلب المناطق
2023-01-31
انهيار جزئي في منزل عربي في ركن الدين بدمشق والأضرار مادية
2023-01-30
61 مليون ليرة سورية غرامة لمخبزين في اللاذقية
2023-01-30
طقس الغد.. هطولات غزيرة متوقعة على الساحل وثلوج على ارتفاع 1500 متر
2023-01-30
رياضة
فنية القوة البدنية بحمص تقيم بطولة المحافظة للإناث تحضيراً لبطولة الجمهورية
2023-01-31
إيفرتون يعلن تعيين دايش مدرباً جديداً خلفاً لـ لامبارد
2023-01-30
بالرغم من صغر سنه.. حيدر الغنوم يتوج بالميدالية الذهبية بأول بطولة له بالكيك بوكسينغ
2023-01-30
فيورنتينا يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي
2023-01-30
مونزا يفوز على يوفنتوس بثنائية في الدوري الإيطالي
2023-01-29
تتويج الفارسة شام الأسد بلقب الجائزة الصغرى في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك
2023-01-29
ميلان يخسر أمام ساسولو في الدوري الإيطالي
2023-01-29
اقتصاد
النشاط الصناعي الصيني يشهد انتعاشاً بعد انكماش لأربعة أشهر
2023-01-31
إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا في أدنى مستوياتها
2023-01-31
تراجع أسعار الذهب قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
2023-01-31
ماذا توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد الروسي والصيني والأمريكي في 2023؟
2023-01-31
ضبط محطة محروقات وفعاليات تجارية مخالفة في حمص
2023-01-31
1500 هكتار خطة مشاريع التشجير المثمر هذا العام
2023-01-30
ارتفاع إيرادات الموازنة العامة للصين خلال عام 2022
2023-01-30
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حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
لزجهم قسراً في صفوفها… ميليشيا (قسد) تواصل خطف الشبان في الرقة وريفها
روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة حول حادثة دوما المزعومة هدفه تبرير العدوان الغربي على سورية
أجواء متقلبة وماطرة فوق أغلب المناطق
الغباش: الإجراءات القسرية تعوق استجابة القطاع الصحي بتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة على طريق دمشق درعا
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع
المقداد يبحث مع مستشار وزير الخارجية العراقي التعاون المشترك بما يخص القضايا الحدودية
انضمام 35 مناضلاً وأكاديمياً عربياً إلى الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية
ميليشيا (قسد) تنفذ حملات خطف واسعة للشباب في الحسكة والرقة لتجنيدهم في صفوفها قسراً
بانياس اليوم
2023-01-31
تصوير: غدير محمود
بانياس اليوم
2023-01-31
najwa
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