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برلماني أوكراني سابق: نظام كييف يخطط لاستفزازات عسكرية على حدود بيلاروس

2022-12-24

كييف-سانا

أعلن النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا أن نظام كييف يستعد للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كيفا قوله في قناته على موقع تلغرام: “نظام كييف يجهز لتنفيذ استفزازات عسكرية قريباً في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية”، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف المتطرفة إلى أراضي بيلاروس.

ولفت إلى أن النظام الأوكراني بحاجة إلى مثل هذه الاستفزازات لاستخدامها كذريعة لتصعيد الأوضاع.

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