منح إجازة استثمار لمشروع (إنتاج النشاء من القمح) ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 4104 أطنان سنوياً، وبتكلفة تقديرية 4 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

وتكمن أهمية المشروع بأنه يعتمد على الموارد المحلية، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف فاتورة الاستيراد، لكون المشروع يندرج ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

يشار إلى أن فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

منار ديب

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