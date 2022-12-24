قداس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق

السبت / 24 / 12 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سورية
2022-12-24
مباحثات سورية إيرانية للتعاون في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي وتبادل الخبرات الإعلامية
2022-12-24
نائبتان في الكونغرس الأمريكي: البنتاغون أخفى عدد الضحايا المدنيين جراء قصفه مناطق في سورية
2022-12-24
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) نفذوا 7 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد بإدلب
2022-12-24
صباهي يتوج بذهبية وفضية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-23
وفد إعلامي سوري يبحث مع رئيس مؤسسة سينما المقاومة التعاون بمجال صناعة السينما بين سورية وإيران
2022-12-22
خبراء وإعلاميون روس: الفيلم الوثائقي (على خطى الحكماء السوريين) يجسد حضارة سورية وإرثها التاريخي
2022-12-22
محليات
طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر
2022-12-24
بدء تنفيذ مشروع جديد لتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في جبلة
2022-12-24
أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا (قسد)
2022-12-24
الصحة: جهوزية تامة للمشافي والمراكز لتقديم الخدمات الطبية خلال فترة العطلة
2022-12-24
النقل خلال 2022… تفعيل الدفع الإلكتروني ورحلات الطيران تصل إلى 10 محطات عربية وأجنبية
2022-12-24
إصابة شخص بكسور ورضوض بعد إلقاء نفسه من أحد فنادق دمشق
2022-12-24
ثمرة تضافر للعمل الأهلي والتطوعي.. مبنى منطقة سلحب مشروع خدمي في مراحل إنجازه الأخيرة
2022-12-24
رياضة
ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب المغرب عقب التألق في مونديال 2022
2022-12-23
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره العماني ودياً
2022-12-23
مبابي يستعيد صدارة أغلى لاعبي العالم
2022-12-23
صباهي يتوج بذهبية وفضية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-23
الفيفا يتوج ريتشارليسون بجائزة أجمل هدف في المونديال
2022-12-23
مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية
2022-12-23
الأرثوذكسي الأردني يفوز على أهلي حلب في بطولة وصل الدولية لكرة السلة
2022-12-22
اقتصاد
منح إجازة استثمار لمشروع (إنتاج النشاء من القمح) ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات
2022-12-24
بيلاروس تسجل حجم صادرات قياسياً إلى روسيا
2022-12-24
الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية
2022-12-24
سعر نفط برنت يتخطى 84 دولاراً للبرميل
2022-12-24
السورية للتجارة بحماة تباشر استجرار محصول البطاطا من مزارعي المحافظة
2022-12-24
خلال 2022.. 41 إجازة استثمار وأكثر من 9 آلاف مستفيد من برامج هيئة تنمية المشروعات
2022-12-23
نوفاك: موسكو مستعدة لوقف إمدادات النفط للدول التي تنضم لسقف السعر الغربي
2022-12-23
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الشريط الإخباري
بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سورية
مباحثات سورية إيرانية للتعاون في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي وتبادل الخبرات الإعلامية
نائبتان في الكونغرس الأمريكي: البنتاغون أخفى عدد الضحايا المدنيين جراء قصفه مناطق في سورية
أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا (قسد)
الصحة: جهوزية تامة للمشافي والمراكز لتقديم الخدمات الطبية خلال فترة العطلة
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) نفذوا 7 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد بإدلب
الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة على المناطق الساحلية
مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بعمله خلال أيام العطلة القادمة
قداس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق
2022-12-24
قداس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق
2022-12-24
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