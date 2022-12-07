قراءات نقدية ضمن لقاء أدبي في اتحاد الكتاب الفلسطينيين

دمشق-سانا

تضمن اللقاء الأدبي الذي أقامه الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين قراءات نقدية في قصيدة النثر وتركيبها الفني إضافة إلى قراءات شعرية متنوعة بمشاركة عدد من النقاد والشعراء.

وقدم الشعراء رضوان قاسم و سليم المغربي و علي أبو روزارنو وأكرم صالح الحسين ومحمد حسن محمد وثابت معلم وتماضر عودة وأحمد صالح وأحمد نصار ومحي الدين كاظم و ليلى نصار وعدد من الشعراء الشباب نصوصاً أدبية متنوعة تضمنت مواضيع مختلفة بمستويات متفاوتة.

من جانبه قدم الشاعر بكور العاروب قراءة نقدية تناولت نصوص المواهب الشابة، إضافة إلى تناوله قصيدة النثر ونشأتها و صيرورتها ومكانتها بين الأجناس الأدبية وضرورة وجود مكونات ومعطيات إيجابية تحقق مكانة حقيقية لهذا النوع من الأدب.

أما الشاعر صالح هواري مقرر جمعية الشعر في اتحاد الكتاب الفلسطينيين فقدم رؤية مقتضبة عن قصيدة النثر ومستواها الفني الذي يجعلها تحمل صفة الشعر في أغلب الأحيان، مستعرضاً بعض الشعراء الذين كتبوا قصيدة النثر والتي تناولت أغلب المواضيع الاجتماعية والانسانية بأساليب مختلفة.

محمد خالد الخضر

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