أنشطة ترفيهية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة في درعا

درعا-سانا

نظم فرعا الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية تنظيم الأسرة في محافظة درعا فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وقدم متطوعو فرع الهلال الأحمر حسب رئيس الفرع الدكتور أحمد المسالمة ضمن مركز الرعاية الاجتماعية المصغر في بلدة خربة غزالة أنشطة ترفيهية للأطفال والعاب حركية وتفاعلية، مع تقديم جلسة توعية للتعريف بحقوق الأطفال وواجباتهم.

وأشار المسالمة في تصريح لمراسل سانا إلى أن فرع الهلال الأحمر يحتفل سنوياً مع الأطفال في اليوم العالمي للطفل، ولذوي الإعاقة بهدف دعم الأطفال وإعطائهم فرصة للتعبير عن ذاتهم، وبالوقت نفسه تعريفهم بحقوقهم.

وبينت رئيسة فرع جمعية تنظيم الأسرة نجود خليل أن مركز دعم وتمكين المرأة (المساحة الآمنة) نظم بالتعاون مع مبادرة (أهل الشام)، وفريق الهلال الأحمر فعالية لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، وتضمنت أنشطة هدفها تعريف أمهات الأطفال عن طريق المستشارة القانونية ريم سلمان بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في القانون السوري.

وأشارت خليل إلى ضرورة تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم الرعاية والدعم والبيئة المناسبة لإبراز قدراتهم ومواهبهم، ليكونوا عناصر فاعلين في المجتمع.

وقدم متطوعو مبادرة (أهل الشام) عرضاً عن الخدمات التي تستهدف كل فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

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