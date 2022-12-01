شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث واعتقل أربعة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد الشابين نعيم الزبيدي 27 عاماً ومحمد ايمن السعدي 26 عاماً وإصابة ثالث بجروح متوسطة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين كما اعتقلت شابين بعد صدم الدراجة النارية التي كانت تقلهما في مخيم جنين.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا حمل المشاركون فيها جثمانا الشهيدين وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت القوى الوطنية في جنين اليوم الإضراب الشامل حداداً على روحي الشهيدين وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة.

وبارتقاء الشهيدين الزبيدي والسعدي ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 210 شهداء بينهم 158 شهيداً في الضفة الغربية و52 شهيداً في قطاع غزة.

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