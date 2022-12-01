1 كانون الأول 1981- الإعلان رسمياً عن اكتشاف فيروس الإيدز

دمشق-سانا

1294- العادل زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.

1420- هنري الخامس ملك إنكلترا يدخل باريس.

1640- الملك جون الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا ،وذلك بعد ستين عاماً من هذه السيطرة.

1942- إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة، وانضمام اليابان إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

1943- انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفييتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل.

1981- الإعلان رسمياً عن اكتشاف فيروس الإيدز.

1988- الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر الانتقال إلى جنيف ،للاستماع لخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ،بعد أن رفضت الولايات المتحدة إعطاءه تأشيرة دخول.

1988- انتخاب بينظير بوتو ابنه الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان.

2008 – الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار منافسته في الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية، لتكون بذلك ثالث امرأة تتولى المنصب بعد مادلين أولبرايت وكونداليزا رايز.

2013 – الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى ضمن مهمة تشانج آه/3 ،التي تهدف لاستكشاف القمر.

من مواليد هذا اليوم:

1081- الملك لويس السادس، ملك فرنسا.

1766 – نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، روائي ومؤرخ روسي.

1925 – مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية وغدد صماء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.

من وفيات هذا اليوم:

1521 – البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1991 – جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.

أعياد ومناسبات:

يوم الإيدز العالمي.

اليوم الوطني في رومانيا.

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