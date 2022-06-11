الدفاع الروسية: الأوكرانيون يعدون استفزازاً جديداً في أوديسا

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجهيز سلطات كييف استفزازاً جديداً في منطقة دفن ضحايا مرض الطاعون في أوديسا لإلقاء اللوم على الجيش الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله اليوم إن “قيادة إدارة أوديسا العسكرية جنباً إلى جنب مع المتخصصين في المركز 83 للمعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستفزاز دنيء آخر لاتهام القوات المسلحة الروسية بتوجيه ضربات إلى مواقع يحتمل أن تكون خطرة، ونتيجة لذلك قد يعاني مئات المدنيين في أوديسا”.

وأضاف ميزينتسيف إنه “في منطقة مكتظة بالسكان في المدينة بالقرب من محطة خدمة سيارات الإسعاف الإقليمية حيث يقع مكان دفن ضحايا الطاعون يخطط الجيش الأوكراني لوضع مجمع دفاع جوي أو ما يشبهه، وفي حالة وقوع ضربة من قبل القوات الروسية على المجمع يعتزم الجانب الأوكراني نشر معلومات في وسائل الإعلام حول حدوث خطر بيولوجي في أوديسا زاعماً أنه بسبب خطأ موسكو”.

من جهة أخرى أعلن ميزينتسيف عن إجلاء أكثر من 21 ألف شخص بما في ذلك ما يقرب من 2900 طفل إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس خلال اليوم الفائت.

وذكر ميزينتسيف أن أكثر من 550 قطعة متفجرة تم نزع فتيلها من قبل خبراء المتفجرات الروس في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك خلال اليوم.