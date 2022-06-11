من مبارة الاتحاد أهلي حلب مع الكرامة في ثاني مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بكين: الولايات المتحدة تنهب ثروات الشعب السوري علناً
2022-06-10
روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سورية: انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي
2022-06-10
في اتصال هاتفي بالوزير المقداد.. عبد اللهيان: ندين العدوان الإسرائيلي الجبان.. وحلف المقاومة سيكون دائماً إلى جانب سورية
2022-06-10
مؤتمر (العقد الدولي للعمل بشأن المياه) في طاجيكستان يختتم أعماله بمشاركة سورية
2022-06-09
مذكرتا تفاهم بين سورية وإيران في مجال التعاون العلمي والصحي
2022-06-09
وفد من جمهورية دونيتسك يزور دار الأسد للثقافة والفنون
2022-06-09
أطباء سوريون يزورون موسكو لتبادل الخبرات العلمية مع زملائهم الروس
2022-06-09
محليات
وزارة النقل: العدوان الإسرائيلي تسبب بخروج مهابط مطار دمشق من الخدمة وكوادرنا تعمل على إزالة آثاره
2022-06-10
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يحضر بياناً تجريبياً بالذخيرة الحية لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة
2022-06-10
إخماد حريقي محاصيل زراعية وأشجار مثمرة بمنطقة القصير بحمص
2022-06-10
إخماد حريق شرق بلدة القريا بريف السويداء
2022-06-10
وفاة طفل وإصابة والديه جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق درعا
2022-06-10
إخماد حريق في قرية رباح بريف حمص الغربي
2022-06-10
بمشاركة حوامتين… إخماد حريق في محمية أبو قبيس بحماة
2022-06-10
رياضة
لاتفيا تهزم مولدوفا في دوري الأمم الأوروبية
2022-06-10
البولندية شفيونتيك تنسحب من بطولة برلين للتنس
2022-06-10
سبارتاك موسكو يتعاقد مع مدرب خريج من أكاديمية برشلونة
2022-06-10
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الكرامة في ثاني مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة
2022-06-10
البرتغال تهزم التشيك في دوري الأمم الأوروبية
2022-06-10
مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا
2022-06-09
تسيتسيباس إلى دور الثمانية في بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-09
اقتصاد
ارتفاع الذهب مع تنامي المخاوف الاقتصادية
2022-06-10
البنك المركزي الروسي: موسكو قادرة على سداد ديونها الخارجية
2022-06-10
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى مستواه قبل العقوبات الغربية
2022-06-10
تراجع أسعار النفط مع تفاقم مخاوف ارتفاع الطلب
2022-06-10
أوربان: سياسة العقوبات وحظر الغاز الروسي ستدمر اقتصاد أوروبا
2022-06-10
مسؤول في خيرسون: فتح الحدود مع شبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
2022-06-10
التضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوى منذ عام 1981
2022-06-10
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الشريط الأخباري
وزارة النقل: العدوان الإسرائيلي تسبب بخروج مهابط مطار دمشق من الخدمة وكوادرنا تعمل على إزالة آثاره
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يحضر بياناً تجريبياً بالذخيرة الحية لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة
روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سورية: انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي
النقل: تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق
أجنحة الشام تحول (مؤقتاً) رحلاتها من مطار دمشق إلى حلب
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية والمدفعية قضت على أكثر من 350 شخصاً من المتطرفين الأوكرانيين خلال يوم واحد
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق
الصحة: تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات
محافظة دمشق: إيقاف تزويد الميكروباصات والسرافيس بالمازوت أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية
الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها
من مبارة الاتحاد أهلي حلب مع الكرامة في ثاني مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة
2022-06-10
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الكرامة
2022-06-10
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