الحرارة إلى ارتفاع وأمطار ممزوجة بالثلج على المناطق الشمالية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق وممزوجة بالثلج على المناطق الشمالية ويبقى الجو ليلاً بارداً في المرتفعات الجبلية بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح في معظم المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 14/3

المنطقة الجنوبية 12/4

المرتفعات الجبلية 5/ناقص 4

المنطقة الوسطى 11/5

المنطقة الساحلية 14/8

المنطقة الشمالية 10/5

منطقة الجزيرة 12/5

المنطقة الشرقية 13/4

منطقة البادية 12/4.