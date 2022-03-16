الفنان التشكيلي غسان النعنع يختار العروس موضوعاً لمعرضه الجديد

دمشق-سانا

اختار الفنان التشكيلي المعلم غسان النعنع موضوع العروس ليقدمه في معرضه الفردي بتنويعات في صياغة المجاميع وفق حالات درامية متعددة عبر لوحاته بأسلوبه الفني الخاص.

المعرض الذي افتتح في صالة جورج كامل ضم 12 لوحة بحجم كبير بتقنية الزيتي على قماش أغلبها من نتاجات العام الماضي مع لوحتين من نتاج هذا العام بأسلوب واقعي تعبيري بمناخات لونية ضبابية مايزت بين شخوص اللوحات مبرزة العروس بشكل أوضح بالخط واللون.

وجاءت الأحجام الضخمة للأعمال مساعدة في أبراز موضوع اللوحات وتكويناتها المعتمدة على المجاميع البشرية وتوضعاتها المتعددة في صياغات بصرية جمالية باحترافية كبيرة عبر توزيع النور والظل على امتداد سطح اللوحة مع تعدد الأبعاد بين العمق والسطح.

وعن المعرض قال الفنان النعنع في تصريح لـ سانا: “اخترت موضوع العروس بعد أن علقت بمخيلتي حادثة معينة وأحببت أن أقدمها بتنويعات تبرز حالات انسانية متعددة بين الفرح والحزن في محاولة مني لعكس الواقع وحياة الناس وبعض القصص التي نعيشها كل يوم”.

وأوضح النعنع أن هاجس كل فنان هو نقل واقعه الذي يعيشه ليكون مرآة لمجتمعه وناسه ويقدم مشاكلهم الحياتية ليبقى نجاحه مرهونا بدرجة اقترابه من محاكاة هذا الواقع بأسلوبه الفني الخاص.

وتكمن صعوبة مهمة الفنان كما يراها في قدرته على صياغة الجمال عبر عمل فني مستمد من الحزن الذي حولنا متمنياً أن تصل رسالته الفنية والفكرية والجمالية عبر لوحاته إلى كل الجمهور المحب للفن والجمال.

محمد سمير طحان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency