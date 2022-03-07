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موقع (آر تي) بالروسية يتعرض لهجوم سيبراني مصدره الولايات المتحدة

2022-03-06

موسكو- سانا

أعلنت إدارة موقع “ار تي” الناطق باللغة الروسية تعرضه لهجوم سيبراني عنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى في العالم.

وقالت إدارة الموقع في بيان اليوم إن الموقع يتعرض لهجوم من نوع” دي دي او اس” واسع النطاق من الخارج موضحة أن المصدر الرئيسي للهجوم هي عناوين في الولايات المتحدة إضافة إلى هولندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد.

وكان حزب روسيا الموحدة أعلن في الـ 26 من شباط الماضي تعرض موقعه الإلكتروني لهجوم سيبراني واسع النطاق بمشاركة أكثر من 20 ألف عنوان إلكتروني.

يذكر أن شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية ذكرت موخرا أن وكالات المخابرات الأمريكية عرضت على الرئيس الأمريكي جو بايدن خيارات لهجوم إلكتروني واسع النطاق ضد روسيا.

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