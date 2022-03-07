قوات دونيتسك تسيطر على 68 بلدة وقرية منذ بدء العملية الروسية الخاصة

دونيتسك- سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك فرض سيطرتها على 68 بلدة وقرية جديدة منذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس في أوكرانيا.

وذكر مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان اليوم:”حتى مساء اليوم حررت قواتنا 68 منطقة من سيطرة القوميين الأوكرانيين” مشيرا إلى أن قوات دونيتسك وصلت إلى حدود مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية حيث تتواجد القوات الروسية.

وكانت قوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية قالت في وقت سابق اليوم إنه أثناء محاولة للخروج من مدينة ماريوبول عبر الممر الإنساني على طريق”ام23″ السريع باتجاه مدينة نوفو أزوفسك تعرضت مجموعة من المدنيين لإطلاق نار من جانب مليشيات كتيبة آزوف النازية ووفقا لتقدير أولي قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون.

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