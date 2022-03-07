SCS-NET
الشريط الأخباري

قوات الاحتلال الاسرائيلي تدهس فلسطينياً شمال غرب نابلس

2022-03-07

القدس المحتلة-سانا

أُصيب شاب فلسطيني جراء دهسه من قبل سيارة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين اسرائيليين لقرية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية بزاريا شمال غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق كما قامت إحدى سيارات الاحتلال بدهس شاب عقب سقوطه أرضاً.

وأسفرت عملية الدهس عن إصابة الشاب بكسور في القدم وتهشم بالوجه وفقاً للمصادر الصحية الفلسطينية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في نابلس

القدس المحتلة-سانا أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved