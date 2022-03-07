قوات الاحتلال الاسرائيلي تدهس فلسطينياً شمال غرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أُصيب شاب فلسطيني جراء دهسه من قبل سيارة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين اسرائيليين لقرية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية بزاريا شمال غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق كما قامت إحدى سيارات الاحتلال بدهس شاب عقب سقوطه أرضاً.

وأسفرت عملية الدهس عن إصابة الشاب بكسور في القدم وتهشم بالوجه وفقاً للمصادر الصحية الفلسطينية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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