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السورية للتجارة في القنيطرة: طرح تشكيلة متنوعة من القرطاسية ومستلزمات المدارس

2021-08-25

القنيطرة-سانا

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة في القنيطرة تشكيلة متنوعة من القرطاسية ومستلزمات المدارس في صالاته ومراكز البيع على أرض المحافظة وفي تجمعات النازحين بريف دمشق بأسعار منافسة للسوق.

وبين مدير فرع المؤسسة فراس مهاوش في تصريح لمراسل سانا أنه استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد تم تزويد الصالات ومنافذ البيع بتشكيلة واسعة من مستلزمات المدارس لكل المراحل الدراسية وبأسعار منافسة وأقل من الأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 و30 بالمئة لافتاً إلى أنه بإمكان العاملين في الدولة الشراء بالتقسيط بسقف 200 ألف ليرة سورية.

غسان علي

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تصوير: رياض علي

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