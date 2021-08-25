وضع صراف آلي جديد بالخدمة في المصرف التجاري بالقامشلي

الحسكة-سانا

وضع فرع المصرف التجاري في مدينة القامشلي صرافاً آلياً جديداً بالخدمة لتخفيف الضغط وتسهيل عمليات الاستلام ولا سيما أنه لا يوجد في الفرع إلا صراف واحد.

وبين مدير فرع المصرف عبد الرحمن فهد في تصريح لمراسلة سانا ان تركيب صراف الي ثان في المصرف يخفف الكثير من الضغط على الصراف الوحيد الموجود وخاصة ان الفرع يخدم أبناء المحافظات الشرقية الثلاث حيث تشهد الصرافات ازدحاما ولا سيما خلال فترة تسليم الرواتب الشهرية مؤكداً سعي فرع المصرف الى تسهيل كل الاعمال المصرفية من سحوبات وايداعات أمام المراجعين.

وكان يتبع لفرع المصرف التجاري في القامشلي 6 صرافات في مدينة القامشلي وصرافان في بلدة رميلان خرجت أغلبيتها عن الخدمة خلال السنوات الماضية جراء الاعتداءات الارهابية.