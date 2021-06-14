وضع جهاز تصوير أشعة بالخدمة في المركز الطبي بالحسكة

الحسكة-سانا

وضعت مديرية صحة الحسكة جهاز التصوير الشعاعي في الخدمة ضمن المركز الطبي المحدث “اللؤلؤة” لتقديم خدمة التصوير الشعاعي مجاناً للمراجعين والمرضى.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الجهاز خرج عن الخدمة منذ سنتين تقريباً وكانت هناك صعوبة في إصلاحه نتيجة عدم توافر قطع التبديل وعبر التعاون مع منظمة الصحة العالمية تم إصلاح الجهاز ووضعه بالخدمة وهو ما ساهم في التخفيف من معاناة المرضى والمراجعين نظراً لارتفاع أسعار الصور الشعاعية في المراكز الخاصة.

وأكد خلف سعي المديرية إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة عن طريق المركز الموجود وسط مدينة الحسكة مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة تفعيل العيادة السنية بعد تأمين مجموعة من المواد الخاصة والتعاقد مع طبيب جراحة سنية وتفعيل المخبر لإجراء التحاليل الطبية مؤكداً أهمية المركز لأبناء مدينة الحسكة وريفها القريب لأنه يقدم الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وقدم المركز منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الفائت 96449 خدمة شملت مراجعي المراكز العامة والإسعاف الداخلي والأطفال والحواضن والتلاسيميا والمخبر والأشعة والسنية.