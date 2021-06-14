الجيش اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً بمطار أبها الدولي

صنعاء-سانا

استهدف سلاح الجو المسير بالجيش اليمني اليوم مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن “سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة من نوع قاصف ك2 موقعاً عسكرياً مهماً في مطار أبها الدولي محققاً إصابة دقيقة فيه”.

واعتبر المتحدث العسكري اليمني أن هذا الاستهداف يأتي “في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني”.

وكان يمنيان أصيبا في وقت سابق اليوم بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.