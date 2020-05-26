الأمم المتحدة تحذر من مغبة خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة اليوم من مغبة خروج الوضع الإنساني في اليمن “عن نطاق السيطرة” مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إليزابيث بيرز المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنيف قولها اليوم إن حياة الملايين من اليمنيين على المحك ويتأثرون تأثيرا حادا بالصدمات حيث يعاني أكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي بينهم 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ولفتت بيرز إلى أن الحرب في اليمن على مدى أكثر من خمس سنوات دمرت سبل كسب الرزق والنظام الصحي ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يتوقع أن يدفع فيروس كورونا اكثر من مليوني طفل في اليمن إلى براثن سوء التغذية الحاد وهو رقم يخشى البرنامج من ارتفاعه.

بدوره قال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم مفوضية الأممية المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن اليمن لا يزال يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 80 بالمئة من السكان إلى المساعدة الإنسانية مؤكدا أن بعض برامج المفوضية وصلت إلى نقطة الانهيار بما في ذلك برنامج المساعدة النقدية.

وحث ياكسلي المجتمع الإنساني الدولي على تقديم الدعم اللازم دون تأخير.

وبحسب البيانات المتاحة لبرنامج الأغذية العالمي فان عدد السكان في اليمن يبلغ 5ر30 مليون شخص منهم 1ر20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و65ر9 ملايين شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء بينما يبلغ عدد النازحين داخليا 65ر3 ملايين شخص.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ الـ 26 من آذار عام 2015 بمختلف صنوف الأسلحة مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكوارث إنسانية على مختلف الصعد.