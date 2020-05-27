إصابة 3 من قوات الاحتلال الأمريكي ومن مجموعات “قسد” في هجوم نفذه مجهولون على رتل من آلياتهم بريف دير الزور

دير الزور -سانا

أصيب 3 جنود للاحتلال الأمريكي و5 من مجموعات “قسد” في هجوم على رتل مشترك لهم على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن رتل آليات مشتركا للاحتلال الأمريكي ومجموعات من “قسد” المدعومة أمريكياً تعرض لهجوم نفذه مجهولون اليوم بسلاحي الرشاشات وقذائف “آر بي جي” عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور ما أدى إلى إصابة 3 من جنود الاحتلال الأمريكي و5 من مجموعات “قسد”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى مقر القاعدة الأمريكية غير الشرعية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وقتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي واثنان من مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في السابع والعشرين من الشهر الماضي بكمين نفذه مجهولون لدورية من جنود الاحتلال ومجموعات “قسد” عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.