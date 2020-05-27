فولفسبورغ يهزم ليفركوزن 4-1 بدوري الدرجة الأولى الألماني

ليفركوزن-سانا

سجل الكرواتي مارين بونجراشيتش أول هدفين له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليقود فولفسبورغ للفوز على مستضيفه باير ليفركوزن 4-1 اليوم ويعزز آمال فريقه في اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وتراجع ليفركوزن مركزاً واحداً إلى الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بينما استمر فولفسبورغ سادساً برصيد 42 نقطة وفي طريقه للتأهل للدوري الأوروبي.

وهذه أول هزيمة يتجرعها الفريق صاحب الضيافة منذ استئناف الموسم عقب توقف لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا بعد أن فاز 3-1 على بروسيا مونشنجلادباخ و4-1 على فيردر بريمن في أول مباراتين له بعد العودة.