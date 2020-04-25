حاكم نيويورك: فيروس كورونا انتقل للولاية من القارة الأوروبية وليس من الصين

عواصم-سانا

كشف حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم أن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.

وقال كومو في مؤتمر صحفي اليوم إن القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت متأخرة جداً وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات الأمريكية.

واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة “نورث إيسترن” أشار إلى احتمال أن الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض مضيفاً أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.

وأشار كومو إلى أن 422 شخصاً توفوا في ولاية نيويورك بسبب إصابتهم بمرض “كوفيد 19” خلال الساعات الــ24 الماضية.

وفي إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 420 اليوم في أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 19 آذار لكن الإصابات بلغت 3021 وهو رقم أعلى من نظيره ليوم أمس البالغ 2646.

وذكرت الوكالة أن حصيلة الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 شباط بلغت 25969 وفاة وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 192994 إصابة وهو الثالث على مستوى العالم بعد كل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

من جهته أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو عن تسجيل 41 وفاة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة في معدل قياسي لحصيلة الوفيات اليومية بالعاصمة الروسية حتى الآن.

عربياً أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 والإصابات إلى 3758 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض عدد الوفيات وارتفاع الإصابات مقارنة مع أمس الذي أعلن فيه عن تسجيل 122 إصابة و6 حالات وفاة بينما سجلت السلطات الصحية 30 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 486.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 415 بينما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127 حالة.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 7 وفيات جديدة و201 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في القارة الإفريقية تجاوز 27 ألف حالة بينما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب.

وحسب إحصائية الصحة العالمية تأتي جمهورية جنوب إفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 3953 إصابة تليها مصر بـ 3659 إصابة والمغرب بـ 3537 حالة.

وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا حيث سجلت 407 حالات وتأتي مصر في المركز الثاني 276 ثم المغرب 151 وجنوب إفريقيا 75.