25 نيسان 1945 – مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة

دمشق-سانا
1945 – مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.
1955 – الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.
2005 – وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة حديد في اليابان.
2015 – زلزال في نيبال قوته 9ر7 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة.
من مواليد هذا اليوم
1874 – غولييلمو ماركوني.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.
1900 – فولفغانغ باولي.. عالم فيزياء نسماوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945.
من وفيات هذا اليوم
1744 -أندرس سلزيوس.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي.
أعياد ومناسبات
عيد العلم في جزر فارو وفي سوازيلاند.
ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي.
يوم الوعي بمرض الملاريا.