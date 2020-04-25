25 نيسان 1945 – مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة

دمشق-سانا

1945 – مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

1955 – الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

2005 – وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة حديد في اليابان.

2015 – زلزال في نيبال قوته 9ر7 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة.

من مواليد هذا اليوم

1874 – غولييلمو ماركوني.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.

1900 – فولفغانغ باولي.. عالم فيزياء نسماوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945.

من وفيات هذا اليوم

1744 -أندرس سلزيوس.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في جزر فارو وفي سوازيلاند.

ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي.

يوم الوعي بمرض الملاريا.