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25 نيسان 1945 – مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة

2020-04-25

دمشق-سانا

1945 – مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

1955 – الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

2005 – وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة حديد في اليابان.

2015 – زلزال في نيبال قوته 9ر7 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة.

من مواليد هذا اليوم

1874 – غولييلمو ماركوني.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.

1900 – فولفغانغ باولي.. عالم فيزياء نسماوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945.

من وفيات هذا اليوم

1744 -أندرس سلزيوس.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في جزر فارو وفي سوازيلاند.

ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي.

يوم الوعي بمرض الملاريا.

 

انظر ايضاً

24 نيسان 1915 – العثمانيون يقومون باعتقال أكثر من 250 من زعماء الأرمن في اسطنبول بداية لما عرف لاحقا باسم مذابح الأرمن

دمشق-سانا 1830 – الدولة العثمانية تعترف باليونان دولة مستقلة. 1859 – بدء أعمال الحفر في …

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