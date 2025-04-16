التعليم العالي تطلق عمل أول فريق إعلامي جامعي تطوعي بجامعة ‏دمشق ‏

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الإعلام ‏وجامعة دمشق اليوم عمل أول “فريق إعلامي جامعي تطوعي في جامعة ‏دمشق” في مجالات (التصميم، المونتاج، التصوير، كتابة محتوى، التسويق)، ‏وذلك بمشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة على مدرج الجامعة الكبير.‏

وفي كلمة له خلال مؤتمر الإطلاق قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏الدكتور مروان الحلبي: “إننا مقبلون على مرحلة جديدة في بناء منظومة تعليم ‏عالي جديدة خالية من الفساد، الأولوية فيها للنخبة والنزاهة والشفافية وابتكار ‏حلول جديدة وتطبيقها بشكل قانوني بعيداً عن الترهل الإداري والعلمي”، ‏مشيراً إلى أن تطوع الطلاب في مجال الإعلام يُعبّر عن المسؤولية التي تقع ‏على عاتقهم، ومؤكداً دعم الشباب والطلاب وتشجيع ثقافة التطوع.‏

ولفت الوزير الحلبي، إلى أنه بدعم هذا الفريق الإعلامي التطوعي، يمكن ‏تسليط الضوء على الصعوبات والنجاحات ونقل صوت الطلاب والأساتذة ‏والباحثين إلى المجتمع بشكل أوسع وأعمق، وأن وجوده دليل على وجود ‏طاقات شابة مبدعة ترغب في تقديم مساهمات حقيقية، منوهاً بأهمية الشراكة ‏في هذه المرحلة لبناء مستقبل مشرق للتعليم العالي في سوريا.‏

بدوره ممثل وزير الإعلام مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الرفاعي أكد التزام الوزارة بدعم الفريق التطوعي الذي يؤدي رسالة الإعلام ‏بأجمل صورها، وفتحها أبواب التعاون والشراكة مع الطلبة، كونهم أمل ‏الإعلام وصوت المجتمع ونبض المستقبل، وقال: ‌‎”‎إن حرية الصحافة هي ‏السند الحقيقي لعملية التنمية ومحاربة الفساد وتعزيز التشافي والثقة بين ‏المواطن والدولة”.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم ‏العالي والبحث العلمي ومدير الفريق التطوعي أحمد الأشقر، أن مبادرة ‏الفريق الإعلامي التطوعي في جامعة دمشق شهدت حتى الآن مشاركة أكثر ‏من ألف طالب وطالبة من مختلف كليات ومعاهد الجامعة، وتهدف للاستفادة ‏من المواهب في كلية الإعلام بشكل خاص وكليات ومعاهد الجامعة وتنظيمها ‏وتدريبها وتأهيلها وإدخالها سوق العمل بشكل مباشر، عبر ضم المميزين منهم ‏إلى المكتب الإعلامي في الجامعة ووزارة التعليم العالي، إضافة للتنسيق مع ‏وزارة الإعلام لترشيح المميزين منهم للعمل فيها أو باقي الوزارات.‏

كما يهدف الفريق وفق الأشقر إلى تقديم محتوى متنوع ومميز على مواقع ‏التواصل الخاصة بالجامعة وكلياتها وتنشيطها والاستفادة من هذا المحتوى، ‏إضافة لتشكيله صلة الوصل بين إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي وبين ‏الطلاب، بنقل النجاحات والهموم والمشاكل، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مكافآت ‏للمميزين في الفريق من أجل التحفيز والمشاركة بأفضل محتوى.‏

بدوره بين مسؤول الأمانة العامة للشؤون السياسية وملف الشباب في وزارة ‏التعليم العالي علي أحمد الحاج، أن الأمانة حرصت على إنشاء إدارة متكاملة ‏ضمن هيكلها تعنى بالشباب وترتكز على تمكينهم وفتح المجال أمامهم، ‏ليكونوا في مواقع التأثير وصناعة القرار وإيجاد فرص حقيقية توظف طاقاتهم ‏وتعزز دورهم في مختلف القطاعات وخصوصاً الإعلام، الذي يشكل اليوم ‏أداة مهمة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء والدفاع عن القضايا الوطنية.‏

وأوضح الدكتور عربي المصري من كلية الإعلام ‏بجامعة دمشق، أن الإعلام التطوعي جزءٌ من إعلام المواطن، لأن كل مواطن ‏في العالم أصبح صحفياً، وهذه فرصةٌ أولية للطلبة المتطوعين للاحتكاك مع ‏الواقع والتدريب، إضافة إلى أنها فرصة لعكس مرآة حقيقية للجامعة وطلابها ‏وواقعها واحتياجاتها، إضافة إلى قدرتهم على تقديم رسالة إعلامية ‏موضوعية، تعبّر عن الواقع الطلابي الجامعي.‏

من جانبهم أشار عدد من الطلبة المسجلين في مجال التصوير والتسويق ‏وكتابة المحتوى، إلى أن المبادرة تفتح أمامهم المجال لتقديم إنتاجهم للجامعة في ‏المجال الفني والتقني والإعلامي بما يمتلكونه من إمكانيات، كما أنها تفتح الباب ‏لتطوير الخبرات والإمكانيات وتوظيفها في خدمة المصلحة العامة والجامعة ‏والطلاب.