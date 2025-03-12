مدير الشيخ نجار الصناعية: نعمل على إصلاح خطوط التوتر لتأمين الكهرباء ‏للمنشآت

حلب-سانا

تستمر إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب بالعمل على تحسين ‏الواقع الخدمي وإعادة تأهيل البنية التحتية في سياق جهودها المبذولة لتوفير ‏متطلبات عمل المنشآت الصناعية، بهدف تحسين وتسريع وتيرة الإنتاج في ‏المدينة.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام المدينة المهندس شحود ‏عبد العزيز الإجراءات الخدمية التي تم القيام بها منذ التحرير، ومنها ‏العمل على إصلاح خطوط التوتر العالي والمتوسط بين محطات التحويل “‏RIMI – ‎M3‏” ومخارج المنشآت الصناعية، وتأمين وصول التغذية الكهربائية إلى جميع ‏المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم تفقد مسار خط المياه الصناعية المغذي ‏لمحطة الضخ السفلية والتأكد من سلامته.‏

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم وضع خطة عمل لتغذية المدينة بالإنترنت الفضائي، ‏كما تم بحث موضوع تقوية الشبكة اللاسلكية مع الفنيين من شركتي الاتصالات ‏وصيانة الأبراج المنتشرة ضمن المدينة الصناعية، إضافة إلى العمل على تطوير ‏منظومة الشبكات والبرمجيات في المدينة الصناعية لتنظيم دور المراجعين في ‏النافذة الواحدة.‏

وتمكنت إدارة المدينة الصناعية من إعادة تفعيل عمل فوج إطفاء المدينة ورفع جاهزيته برفده بآليات وعناصر لضمان سرعة السيطرة على ‏الحرائق في حال حدوثها، كما تم الاتفاق مع شركة محروقات حلب على إعادة ‏تفعيل محطة “الأوكتان” وفقاً لما بينه عبد العزيز كما تم التنسيق مع قيادة شرطة ‏محافظة حلب، لإعادة ترميم وتأهيل قسم شرطة المدينة الصناعية، ورفده بآليات ‏وعناصر ووضع القسم بالخدمة. ‏

وعلى صعيد الوضع الأمني للمدينة الصناعية بيّن عبد العزيز أنه تم التنسيق مع الأمن ‏العام لضبط مداخل ومخارج المدينة، وتسيير دوريات طيلة اليوم وخاصة ليلاً أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أنه ‏تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة في عدة أماكن وربطها بنقطة ‏اتصال مباشرة مع الإدارة لضمان تأمين الحماية ‏اللازمة للمنشآت العامة والخاصة كما تم ووضع نقاط مؤقتة عند مداخل التقاطعات ‏الرئيسية، بالتعاون مع الصناعيين والعاملين ضمن المنشآت.

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