مدير الشيخ نجار الصناعية: نعمل على إصلاح خطوط التوتر لتأمين الكهرباء ‏للمنشآت

حلب-سانا
تستمر إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب بالعمل على تحسين الواقع الخدمي وإعادة تأهيل البنية التحتية في سياق جهودها المبذولة لتوفير متطلبات عمل المنشآت الصناعية، بهدف تحسين وتسريع وتيرة الإنتاج في المدينة.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام المدينة المهندس شحود عبد العزيز الإجراءات الخدمية التي تم القيام بها منذ التحرير، ومنها العمل على إصلاح خطوط التوتر العالي والمتوسط بين محطات التحويل “RIMI – M3” ومخارج المنشآت الصناعية، وتأمين وصول التغذية الكهربائية إلى جميع المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم تفقد مسار خط المياه الصناعية المغذي لمحطة الضخ السفلية والتأكد من سلامته.
وأشار عبد العزيز إلى أنه تم وضع خطة عمل لتغذية المدينة بالإنترنت الفضائي، كما تم بحث موضوع تقوية الشبكة اللاسلكية مع الفنيين من شركتي الاتصالات وصيانة الأبراج المنتشرة ضمن المدينة الصناعية، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة الشبكات والبرمجيات في المدينة الصناعية لتنظيم دور المراجعين في النافذة الواحدة.
وتمكنت إدارة المدينة الصناعية من إعادة تفعيل عمل فوج إطفاء المدينة ورفع جاهزيته برفده بآليات وعناصر لضمان سرعة السيطرة على الحرائق في حال حدوثها، كما تم الاتفاق مع شركة محروقات حلب على إعادة تفعيل محطة “الأوكتان” وفقاً لما بينه عبد العزيز كما تم التنسيق مع قيادة شرطة محافظة حلب، لإعادة ترميم وتأهيل قسم شرطة المدينة الصناعية، ورفده بآليات وعناصر ووضع القسم بالخدمة.
وعلى صعيد الوضع الأمني للمدينة الصناعية بيّن عبد العزيز أنه تم التنسيق مع الأمن العام لضبط مداخل ومخارج المدينة، وتسيير دوريات طيلة اليوم وخاصة ليلاً أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أنه تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة في عدة أماكن وربطها بنقطة اتصال مباشرة مع الإدارة لضمان تأمين الحماية اللازمة للمنشآت العامة والخاصة كما تم ووضع نقاط مؤقتة عند مداخل التقاطعات الرئيسية، بالتعاون مع الصناعيين والعاملين ضمن المنشآت.
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