القوات المسلحة العراقية: البدء بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين في البلاد

بغداد-سانا

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن النعمان قوله: إنه “فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات المُلثمة”.

وأضاف النعمان: إن “جميع الجنسيات العاملة والموجودة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية”، وأشار إلى أن “العراق هو بلدهم الثاني”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا أدانت في وقت سابق اليوم ما يتعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

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