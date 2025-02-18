الصحة تبحث مع المجلس السوري الفرنسي سبل التعاون المشترك

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من المجلس السوري الفرنسي أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق أن القطاع الصحي متهالك للغاية، وهناك احتياجات كثيرة غير متوفرة فيه، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع جميع الدول والمنظمات والوفود الطبية لتأمين هذه الاحتياجات حسب الأولويات.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا، وآفاق التعاون للنهوض به، والتوسع في خطط العمل المستقبلية بمختلف المجالات الصحية، مؤكدين ضرورة العمل معاً لتأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية وترميم ما دمر منها، وتأمين المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، وتبادل الخبرات بين الطرفين بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية.
وأعرب أعضاء الوفد عن الاستعداد لتقديم الدعم لتنفيذ خطط العمل المشتركة وتبادل الخبرات، وعقد محاضرات وندوات علمية تتعلق بالمجال الصحي.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط.
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