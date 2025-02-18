الصحة تبحث مع المجلس السوري الفرنسي سبل التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من المجلس ‏السوري الفرنسي أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ‏الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.‏

‏وأوضح الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة ‏بدمشق أن القطاع الصحي متهالك للغاية، وهناك احتياجات كثيرة غير متوفرة ‏فيه، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع جميع الدول والمنظمات والوفود الطبية ‏لتأمين هذه الاحتياجات حسب الأولويات.

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا، وآفاق ‏التعاون للنهوض به، والتوسع في خطط العمل المستقبلية بمختلف المجالات ‏الصحية، مؤكدين ضرورة العمل معاً لتأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية ‏وترميم ما دمر منها، وتأمين المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، وتبادل ‏الخبرات بين الطرفين بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية.‏

وأعرب أعضاء الوفد عن الاستعداد لتقديم الدعم لتنفيذ خطط العمل المشتركة ‏وتبادل الخبرات، وعقد محاضرات وندوات علمية تتعلق بالمجال الصحي.‏

حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب، ومدير ‏مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط.‏

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