منتخب سوريا لكرة السلة يكثف تدريباته للقاء منتخبي الإمارات والبحرين للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا

الدوحة-سانا

يواصل منتخب سوريا للرجال لكرة السلة استعداداته للقاء منتخبي الإمارات والبحرين يومي الجمعة والإثنين المقبلين، في العاصمة القطرية الدوحة ضمن النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

منتخبنا أجرى سلسلة مكثفة من التدريبات خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه حاليا في قطر، بهدف تعزيز الجهوزية الفنية والبدنية، كما أجرى مباراتين وديتين، فالتقى الريان القطري وفاز عليه بنتيجة 76-74 نقطة، وواجه الغرافة القطري وفاز عليه بنتيجة 86-63 نقطة.

ويحتل منتخبنا المركز الثالث بخمس نقاط ضمن مجموعته بالتصفيات قبل النافذة القادمة، بينما يأتي منتخب البحرين بالمركز الثاني بـ 6 نقاط ولبنان أولاً بـ 8 نقاط.

ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الست في ختام التصفيات، أما أصحاب المركز الثالث فسيخوضون ملحقاً قوامه ستة منتخبات يتأهل منها أربعة للنهائيات.

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