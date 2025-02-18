مواد متنوعة بأسعار مخفضة يقدمها مهرجان الخير بدمشق

دمشق-سانا

أجنحة متنوعة يضمها مهرجان الخير للتسوق بدمشق تستوقف مئات الزائرين يومياً لشراء ما يحتاجونه من مواد وسلع تحتاجها الأسرة كالمنتجات الغذائية، والمنظفات بمختلف أنواعها، والأدوات المنزلية، والألبسة والجلديات ‏والأحذية، والإكسسوارات، وألعاب الأطفال.

سانا التقت عدداً من زوار المهرجان الذين أكدوا أنه يضم تخفيضات حقيقية وعروضاً تصل في بعضها إلى سعر ‏التكلفة، ومنهم الخمسيني محمد المسالمة الذي أشار إلى توفر أنواع كثيرة من السلع التي يحتاجها بأسعار أرخص من الأسواق بنسب جيدة.

ومن المتسوقات اللواتي يشكلن النسبة الأكبر من الزوار قالت منى محمود: “سمعت عن العروض المقدمة ضمن المهرجان فأتيت لزيارته”، بينما وجدت ربة المنزل مجدولين جمول أنه ضمن هذه الظروف الاقتصادية يبحث الشخص عن بضائع ذات جودة وبأسعار مقبولة تناسب قدرته الشرائية ليؤمن احتياجاته الأساسية، وهو ما وجدته في المهرجان.

أما المشاركون بأجنحة المهرجان فرأوا أنه فرصة للاقتراب من المستهلك، كما أوضحت أنجي سلوم مشرفة جناح شركة (محمود التون سا) للمواد الغذائية، التي أتت لعرض منتجاتها بسعر الجملة، علماً أن الشركة توزع منتجاتها ضمن 82 بلداً.

ولفت سامي قنبرجي من شركة برنس للمنظفات إلى أنهم يشاركون في المهرجان لدعم المستهلك، بحسومات حقيقية، إضافة لتقديم هدايا عند البيع، بينما ذكرت صبا إبراهيم التي تعمل في قسم الترويج بشركة سكريت للمحارم أن الهدف من المشاركة التعريف بمنتجاتهم التي تم تخفيض أسعارها بنسبة 30 بالمئة.

وبين وليد الخطيب صاحب شركة الخطيب للأدوات المنزلية أن المهرجان يشكل فرصة لترويج منتجاتهم، من خلال دخول منافسة مع شركات أخرى ضمن السوق، عن طريق تقديم حسومات تصل إلى 30 بالمئة.

وأشار عبد الله الحنبرجي صاحب شركة ألبسة الشام إلى أن مشاركتهم أتت لعرض منتجاتهم الجديدة بجميع المقاسات وبأسعار مخفضة حسب القطعة تتراوح بين 10 و35 بالمئة.

وتأتي أهمية هذا المهرجان لتخفيف عبء التنقل على المواطنين، عن طريق إيجاد كل ما يحتاجونه ضمن مكان واحد، وكسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، ضمن عروض بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة، وفق منظم المهرجان فهد الحريري.

ويستمر المهرجان الذي يقام في صالة اليرموك بحي الزاهرة وتشارك فيه 118 شركة حتى الـ 26 من الشهر الجاري، ‏ويفتح أبوابه من الساعة الـ 12 ‏ظهراً وحتى الـ 8 مساءً.

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