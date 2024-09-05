5 أيلول 1950 -2017- فك الحصار عن مدينة دير الزور بعد حصار ثلاث سنوات فرضه تنظيم “داعش” الإرهابي

دمشق-سانا

1860 – إنكلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سورية.

1905- انتهاء الحرب الروسية اليابانية بتوقيع معاهدة بورتسموث.

1909 – المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي.

1939 – الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية.

1944 – قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل.

1950 – الجمعية التأسسية السورية تُقر الدستور الجديد للبلاد، وتعيد انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً لسورية.

1960 – محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية شهرته العالمية.

1973 – افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر.

1977 – إطلاق المسبار الفضائي فوياجر1.

1982 – عودة مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر بعد 6 أيام من انطلاقها في الفضاء.

1988 – العثور على موقع أثري في لندن يعود إلى عام 1500 قبل الميلاد بداخله كمية من النباتات والحشرات والعظام.

1994 – الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

2013 – اكتشاف تامو مسيف، أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادئ.

2017- فك الحصار عن مدينة دير الزور السورية بعد حصار جائر لمدة ثلاث سنوات فرضه تنظيم “داعش” الإرهابي.

2019- إغلاق مطار يانغون الدولي بسبب انحراف طائرة عسكرية عن مسارها.

من مواليد هذا اليوم:

973 – أبو الريحان البيروني، عالم في الجغرافيا والرياضيات والصيدلة.

1638 – الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا.

من وفيات هذا اليوم:

1857 – أوغست كونت، عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي.

1997 – الأم تريزا، راهبة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.

أعياد ومناسبات:

يوم المعلم في الهند.