5 أيلول 1950 -2017- فك الحصار عن مدينة دير الزور بعد حصار ثلاث سنوات فرضه تنظيم “داعش” الإرهابي

دمشق-سانا
1860 – إنكلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سورية.
1905- انتهاء الحرب الروسية اليابانية بتوقيع معاهدة بورتسموث.
1909 – المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي.
1939 – الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية.
1944 – قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل.
1950 – الجمعية التأسسية السورية تُقر الدستور الجديد للبلاد، وتعيد انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً لسورية.
1960 – محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية شهرته العالمية.
1973 – افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر.
1977 – إطلاق المسبار الفضائي فوياجر1.
1982 – عودة مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر بعد 6 أيام من انطلاقها في الفضاء.
1988 – العثور على موقع أثري في لندن يعود إلى عام 1500 قبل الميلاد بداخله كمية من النباتات والحشرات والعظام.
1994 – الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.
2013 – اكتشاف تامو مسيف، أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادئ.
2017- فك الحصار عن مدينة دير الزور السورية بعد حصار جائر لمدة ثلاث سنوات فرضه تنظيم “داعش” الإرهابي.
2019- إغلاق مطار يانغون الدولي بسبب انحراف طائرة عسكرية عن مسارها.
من مواليد هذا اليوم:
973 – أبو الريحان البيروني، عالم في الجغرافيا والرياضيات والصيدلة.
1638 – الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا.
من وفيات هذا اليوم:
1857 – أوغست كونت، عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي.
1997 – الأم تريزا، راهبة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.
أعياد ومناسبات:
يوم المعلم في الهند.