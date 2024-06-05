غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات الحرارية

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من دفع كوكب الأرض إلى حافة الهاوية بعد تحطيم أرقام قياسية في درجات الحرارة العالمية مبيناً أن تداعيات التغيرات المناخية هي نتاج تصرفات البشر الذين يحصدون ما زرعوه.

ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن غوتيريش قوله في كلمة له حول العمل المناخي في نيويورك إن “هناك حاجة إلى مخرج من الطريق السريع المؤدي إلى الجحيم المناخي” موضحاً إن “آخر البيانات الصادرة من مرصد “كوبرنيكوس” لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية أظهرت أن أيار الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق”.

وأشار غوتيريش إلى أنه “بعد ما يقرب من 10 سنوات على اعتماد اتفاق باريس فإن هدف الابقاء على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية معلق بخيط رفيع”، معتبراً أننا “لسنا فحسب في خطر.. إننا نحن الخطر”.

وتابع أن “الانبعاثات العالمية ينبغي أن تنخفض بنسبة 9 بالمئة كل عام حتى 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية لكنها بدلاً من ذلك تنحو منحى خاطئاً”.

ودعا غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن إجراء تخفيضات هائلة في الانبعاثات الحرارية مطالباً بتوفير الدعم التكنولوجي والمالي لأزمة التغير المناخي.

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