نصوص من الأدب الوجيز لـ 18 كاتباً وشاعراً في المركز الثقافي بأبو رمانة

دمشق-سانا

أقامت مديرية ثقافة دمشق اليوم ملتقى “الأدب الوجيز” بمشاركة مجموعة من الأدباء والشعراء من مختلف الأعمار والمحافظات إحياء للأدب العربي والنصوص القصيرة التي تترسخ في العصر الحديث، وذلك بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

وشهد الملتقى في يومه الأول وهو من تقديم ومشاركة الإعلامي علي الراعي قراءة نصوص من مختلف الأنواع بمشاركة كل من “عبد الله النفاخ” و”صلاح الأسعد” و”هيفاء رعيدي” في كتابة قصة قصيرة جداً، و”طهران صارم ” و”فاطمة الحسن ” قدمتا نصوصاً عن القصيدة الومضة، و”هالا الشعار” و”رجاء الراعي ” أبدعا بكتابة الهايكو.

وبين الراعي لمراسلة سانا أن الملتقى شبه سنوي في مختلف المحافظات وفعالية الأدب الوجيز تسجل دورتها الـ 26 لهذا العام من خلال تقديم أنواع متعددة منها القصة القصيرة جداً والقصيدة الومضة والمحكي الوجيز والعمود الوجيز والهايكو والتانغا والهايبون، ومجمل هذه الأعمال يتجه نحو الاختصار الشديد بالإضافة لوجود تشابه كبير بين هذه الأنواع ومن الصعب التمييز فيما بينها.

والجدير بالذكر أن الملتقى السوري للنصوص القصيرة (الأدب الوجيز) مستمر ليوم غد الخميس.

زينب علي

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