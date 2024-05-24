” ارسميني كي أنام”.. باكورة أعمال الشاعر حابس الملحم في ثقافي حمص

حمص-سانا

حفل توقيع ديوان ” ارسميني كي أنام ” باكورة أعمال الشاعر “حابس الملحم” الشعرية، بحضور ثقافي وأدبي ضمن قاعة الدكتور سامي الدروبي في المركز الثقافي بحمص.

ويضم الديوان 66 قصيدة موزعة على 132 صفحة من القطع المتوسط ويتناول عناوين غزلية واجتماعية ووطنية وإنسانية.

وفي إضاءة تحليلية على الديوان رأى الشاعر إبراهيم الهاشم أن عنوان الديوان يحمل دلالات تجسد المحبة بأبهى صورها، فالشاعر كتب للأرض والإنسان والوطن وصادق كل الفصول وتناول قضايا الحب والحرب والغربة وسطّر الشعر الموزون والتفعيلة بلغة رشيقة شفافة بعيدة عن التكلف والتعقيد.

وأوضحت اختصاصية اللغة العربية الشاعرة رحاب رمضان أن عنوان الديوان واضح بمثابة العتبة التي تطل على ذات الشاعر، لافتة إلى أن الشاعر وجّه خطابه للأنثى فهي المحبوبة تارة والأرض تارة أخرى، مبينة وضوح الانتماء والولاء المقدس في وعي الشاعر إلى الوطن من خلال تتبع جغرافية القصائد.

رشا محرز

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